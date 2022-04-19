الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الفلسطينية: استشهاد فتاة من جنين متأثرة برصاص الاحتلال الإسرائيلى

استشهاد فتاة من جنين
استشهاد فتاة من جنين

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتاة حنان محمود خضور (19 عامًا) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.


كانت الفتاة خضور قد أصيبت برصاصة في البطن أطلقها صوبها جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامهم جنين في التاسع من شهر أبريل الجاري، نقلت على إثرها إلى مُستشفى ابن سينا التخصصي، حيث وصفت إصابتها بالحرجة.

 

 و علي صعيد آخر ، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن البيانات الدولية والأمريكية الشكلية شجعت الاحتلال على تكرار جريمته ضد المسجد الأقصى المبارك.

 

وطالبت الخارجية الفلسطينية، فى بيان لها، الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها، وعدم الاكتفاء ببيانات ومناشدات عامة، وتدعوها إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

 

 كما دعت الخارجية الفلسطينية بالتدخل الفوري المباشر لوقف مسلسل التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد بإشعال ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مؤكدة أن صمود المقدسيين والمرابطين وتصديهم لهذه الاعتداءات كفيل بإسقاط مشاريع الاحتلال التهويدية للقدس والمسجد الأقصى.

 

و أدانت الوزارة الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال وشرطته وأجهزته المختلفة صباح اليوم ضد المسجد الأقصى المبارك، و المصلين، والمعتكفين فيه، الذي يتكرر للمرة الثانية بعد الاعتداء الهمجي الذي مارسته يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين المصلين، في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول من أجل تقديم الإسعافات المطلوبة للجرحى، بالإضافة إلى اعتقال العشرات.

 

تابعت الخارجية الفلسطينية فى بيانها، "نشعر بخطورة بالغة لاستمرار هذه الاعتداءات الوحشية، وتعتبرها محاولة إسرائيلية رسمية لتثبيت التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيًا، بحيث تكرس الاقتحامات كجزء من الواقع اليومي المعاش للمسجد الأقصى المبارك".

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