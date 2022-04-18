أسانسير يقتل عاملاً فى يورسعيد

لقي عامل في العقد السادس من العمر مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوط أسانسير عليه أثناء عمل صيانة له داخل مصنع لإنتاج المطابخ والألوميتال.

استقبل مستشفى الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحي جثة المتوفي، وتبين أن الجثة لشخص يدعى جمال محمد محمد حلاوة، ويبلغ من العمر 64 عامًا، وأن الوفاة ناتجة عن سقوط الأسانسير عليه من داخل مصنع المنصوري للمطابخ أثناء قيامه بعمل صيانة له.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث وناظرت النيابة الجثة بالمشرحة وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها لحين إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.