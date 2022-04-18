الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسانسير يقتل عاملاً فى يورسعيد

اسعاف
اسعاف

لقي عامل في العقد السادس من العمر مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوط أسانسير عليه أثناء عمل صيانة له داخل مصنع لإنتاج المطابخ والألوميتال.

استقبل مستشفى الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحي جثة المتوفي، وتبين أن الجثة لشخص يدعى جمال محمد محمد حلاوة، ويبلغ من العمر 64 عامًا، وأن الوفاة ناتجة عن سقوط الأسانسير عليه من داخل مصنع المنصوري للمطابخ أثناء قيامه بعمل صيانة له.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث وناظرت النيابة الجثة بالمشرحة وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها لحين إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.

تحقيق سقوط الاثنين مصرع مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

ياسر برهامي يكشف لـ«الدستور» كواليس صدام الإخوان والسلفيين (حوار)

الاختيار 3 الحلقة 17.. تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

البيت الأبيض: بايدن لن يزور أوكرانيا ولن نخوض حربا ضد روسيا

غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل