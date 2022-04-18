الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 17|رغم تقربه من الجماعة…الشاطر يطيح بمحمد نور متحدث السلفيين

الشاطر
الشاطر

انتهت الحلقة السابعة عشر من مسلسل «الاختيار 3 - القرار» بتسريب جديد جمع القيادي الإخواني والرئيس المعزول محمد مرسي  ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، بشأن النور ومراقبة البرلمان، ورغم تقرب مُحَمَّدْ نور المتحدث السابق باسم حزب النور السلفي فقد تحدثوا عنه بعداوة.

قال خيرت الشاطر: «عملوا بالنصيحة أوي فراحوا نيلوها من الناحية التانية لأ على فكرة ده محمد نور بيشتغل لوحده محمد نور جه قعد جنب عماد وهو قاعد معايا».

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم حزب النور كان من المتشددين لفكرة خلط الدين بالسياسة وإقحام الإسلام في كل مسألة لكسب الأصوات واستمالة المسلمين، إذ قال في أحد التصريحات: «أرى أنه من المستحيل أن يفصل أي إنسان بين منهجه واعتقاده وفكرته وبين عمله أو أدائه السياسى، ولذلك أرى أن الكلام عن فصل ما هو حزبى أو سياسى عن ما هو دعوى أو منهجى هو ضرب من الخبل وهو فصل الروح عن الجسد».

حينما زادت مطالب من أعضاء حزب النور بفصل إدارة الدعوة السلفية عن إدارة حزب النور وعدم تدخل مشايخ الدعوة فى إدارة مؤسسات حزب النور.

بعيدًا عن تصريحات خيرت الشاطر في تسريبه الذي جاء في نهاية الحلقة 17 jمن الاختيار، فقد قادت جماعة الإخوان حملة في منصاتها الإعلامية على تحركات وأداء محمد نور، حيث ذكرت  في سبتمبر من عام 2012 أنه قد  توجه إلى واشنطن لحضور دورة تدريبية تنظمها المخابرات الأمريكية لمجموعة مختارة من قيادات الأحزاب المصرية الجديدة.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.

كما شهدت الحلقة 16، توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، أنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".

أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 الاختيار 3 الحلقة 16 الاختيار ٣ الحلقة 17 مسلسل الاختيار الحلقة 17 مسلسل الاختيار ٣ الحلقة 17

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