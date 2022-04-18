الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوتس بالعربى الحلقة 17.. أحمد داود فى صدام مع آسر ياسين بسبب قضية الممرضات

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل سوتس بالعربي صدامًا بين المحامي آدم منصور (أحمد داود) وبين مديره زين ثابت (آسر ياسين)، بسبب قضية رفعها طاقم تمريض بأحد المستشفيات ضد الإدارة لزيادة عدد الممرضات، واعترض آدم على طريقة إنهاء زين للقضية بالضغط على طاقم التمريض لصالح المستشفى.

وتعاطف آدم مع الممرضات خاصةً بعد تفاجأ بوجود جدته مغمى عليها، ليذهب بها إلى المستشفى ويلاحظ المجهود الذي يبذلونه من أجل المرضى، كما كشفت الحلقة عن استمرار آدم في التهرب من علاقة الارتباط بينه وبين ليلى (تارا عماد) خوفًا من انتشار خبر انتحاله لشخصية محامي وعدم تخرجه من كلية الحقوق، وهو ما أدخل الشكوك في نفس ليلى وطالبت آدم بالاعتراف بالسبب الحقيقي وراء إنهاء علاقتهما، في الوقت الذي تمسك آدم فيه بالرفض.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb. 

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا

على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا

على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً

على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً

وعلى منصتي Watch It و OSN+

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر «داود» إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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