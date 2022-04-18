الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: منهجنا الوسطية دون إفراط أو تفريط

محمد مختار جمعة...وزير
محمد مختار جمعة...وزير الاوقاف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة، كتاب: "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" باللغة السواحيلية بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن منهجنا هو الوسطية دون إفراط أو تفريط، ونواجه التفريط والتسيب بنفس حماسنا لمواجهة الإفراط والتشدد.

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.

 ويفرق بين حرية المعتقد الاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار، فحرية المعتقد مكفولة، والاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها أو تمزيقها من الداخل أمر لا يمكن أن يقبله أحد.

كما يقدم الكتاب حلولا لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبه الملحدين، مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى وليس التدين الشكلي أو السياسي الصادّ عن دين الله.

ويتناول الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.

وزير الأوقاف منهجنا الوسطبة دون افراط

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

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