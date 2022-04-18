الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد يوافق على إنشاء صندوق الصلابة والاستدامة

صندوق النقد
صندوق النقد

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، على إنشاء صندوق الصلابة والاستدامة اعتبارًا من الأول من مايو لمساعدة البلدان على تطوير قدرتها للصمود أمام الصدمات الخارجية وضمان النمو المستدام، فضلا عن المساهمة طويلة الأجل في ميزان مدفوعاتها.
وأعلن الصندوق، في بيان صحفي في مستهل فعاليات اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، عن أن التحديات الناجمة عن الجائحة والتداعيات من الصدمات الجيوسياسية والمشاكل الهيكلية طويلة الأمد تُشكل عائقًا كبيرًا أمام استقرار ميزان المدفوعات والنمو المرن والمستدام، لا سيما بالنسبة للدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط المنخفض.
وينضم الصندوق الجديد إلى مجموعة أدوات الإقراض الحالية لصندوق النقد الدولي بحيث يستهدف التركيز على التحديات الهيكلية طويلة الأجل - بما في ذلك التغيرات المناخية والتأهب للأوبئة - والتي تنطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة.
وكشف البيان أن ثلاثة أرباع أعضاء الصندوق مؤهلون للحصول على تمويل ميسر التكلفة طويل الأجل من الصندوق الجديد، بما في ذلك جميع الدول منخفضة الدخل، وجميع الدول الصغيرة النامية والضعيفة، بالإضافة إلى الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض.
وتُستحق القروض في مدة تبلغ ٢٠ عامًا وتمتد لفترة سماح مدتها ١٠ سنوات، حيث يدفع المقترضون سعر فائدة بهامش متواضع على سعر حقوق السحب الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، مع تقديم أقصى درجات التيسير في شروط التمويل للبلدان الأشد فقرًا.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يُصبح صندوق الصلابة والاستدامة جاهزًا لبدء عمليات الإقراض بحلول نهاية العام الحالي، بعد أن يجمع الموارد اللازمة لتقديم القروض والتي تُقدر بحوالي ٣٣ مليار حقوق سحب خاصة (ما يعادل ٤٥ مليار دولار أمريكي).

واشنطن صندوق الصلابة والاستدامة النقد الدولي

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وائل لطفي

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