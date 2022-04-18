أميرة أبو شقة: الحكومة تصرف القروض في غير مسارها ويتطلب استجوابها

أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يشير إلى القلق والحيرة عند مطالعته.

وقالت أبو شقة خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة إن القروض تصرف في غير مسارها وتصرف في سيارات فارهة، وهذا إهدار للمال العام يتطلب استجواب الحكومة.

وشددت على ن الحكومه لا تبالي بملاحظات النواب، وتساءلت كيف تقوم الحكومة بوضع حساب ختامي فيه شبه مخالفة القانون يعني إيه عدم تقديم هيئات اقتصاديه حسابها الختامي؟.

وكان مجلس النواب قد بدا اليوم، مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.