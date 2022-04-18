نشاط مكثف لتصوير مسلسلات رمضان باستوديوهات «الإنتاج الإعلامي»

تشهد مناطق التصوير المفتوحة وبلاتوهات استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، في الفترة الحالية نشاطًا مكثفًا في تصوير الأعمال الدرامية من المسلسلات وعدد من الإعلانات وذلك خلال شهر رمضان.

ومن المسلسلات التي تم الانتهاء من تصويرها بالمدينة مسلسل "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، ومسلسل "ملف سري" بطولة النجم هاني سلامة، وماجد المصري، محسن محيي الدين، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، ودنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، حيث تم تصويره بحي جاردن سيتي وشوارع المدينة.

أما مسلسل "غرفة 207" فقد تم تصويره بحي الإسكندرية بالمدينة بطولة محمد فراج، وريهام عبدالغفور وتأليف أحمد خالد، وإخراج تامر عشري.

كما تم تصوير إعلانات "مستشفيات وحملة "تنمية الأسرة " بشوارع مصدق، عماد الدين، وحي الإسكندرية.

وهناك مسلسلات لا تزال تقوم بتصوير مشاهدها ببلاتوهات وأحياء المدينة المختلفة، ومنها مسلسل "الإختيار 3" بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز، ياسر جلال، محمد رياض، تأليف هاني سرحان، من إخراج بيتر ميمي، حيث يتم تصوير مشاهده بشوارع المدينة وحي جاردن سيتي وعدد من الاستديوهات والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

كما يتم تصوير مسلسل "بيت الشدة" بالحي الشعبي، والمسلسل بطولة النجمة وفاء عامر والفنان إيهاب فهمي، وأحمد التهامي وعبير منير، من تأليف ناجي عبدالله وإخراج وسام المدني.

أما مسلسل "جزيرة غمام" فيتم تصوير عدد من مشاهده بالحي الريفي بالمدينة والمسلسل بطولة النجوم مي عز الدين، رياض الخولي، طارق لطفي، من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسن المنباوي.

وجارِ أيضًا تصوير مسلسل "وجوه" بطولة حنان مطاوع، ومحمود عبدالمغني، و تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج أحمد حسن، ومسلسل "بابلو" بطولة حسن الرداد، والفنانة القديرة هالة فاخر، ونجلاء بدر، أروى جودة، وسلوى عثمان، وإخراج محمد عبدالرحمن، بمنطقة نزلة السمان بالمدينة.

ومن الأعمال التي يتم تصويرها بمناطق متفرقة بالمدينة مسلسل "في بيتنا روبوت 2" بطولة عدد من الفنانين الشبان ومن إخراج أسامة عرابي، ومسلسل "ممكن نرجع" بطولة أمير المصري، مريم الخشت، آدم الشرقاوي، تأليف عمرو مدحت، وإخراج جوبو عيد، ويتم تصوير مشاهده بشارع عماد الدين، وبيت الأمة بالمدينة.