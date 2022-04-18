الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السفينة INC FORTUNE تغادر سفاجا بحمولة 46 ألف طن فوسفات إلى الهند

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

شهدت حركة تداول البضائع بموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، نشاطا ملحوظا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تداول 52570 طن بضائع عامة ومتنوعة و318 شاحنة و12 سيارة ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وأعلنت الهيئة بموانئها وصول 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وإجمالى السفن المتراكية على الأرصفة 11 سفن ، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 52062 طن بضائع عامة ومتنوعة و 248 شاحنة و 11 سيارة، كما بلغت حركة الواردات تداول 508 طن بضائع عامة ومتنوعة و 70 شاحنة و 1 ملاكى

وفى هذا الصدد، غادر ميناء سفاجا السفينة INC FORTUNE الرافعة علم سنغافورة بحمولة 46000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 107 شاحنات بحمولة 2697 طن بضائع عامة ومتنوعة و 9 ملاكى وتم ايضا مغادرة السفينة الحرية بعدد 74 شاحنة بحمولة 1806 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 9 شاحنات فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 508 أطنان بضائع عامة و 43 شاحنة فارغة و 1 ملاكى وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1559 طن بضائع عامة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 528 راكبا بموانئها.

إعدام مواد غذائية وتحرير محاضر متنوعة خلال حملة تفتيشية على منافذ البيع بالقصير

على جانب آخر شنت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من منافذ البيع والكافتريات والمخابز الحرة بنطاق المدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة، للتأكيد على توافر وجودة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الادمى.

وأسفرت نتائج الحملة عن إعدام لحوم مجمدة ومياه غازية ومواد متنوعة من السلع، وتحرير محضر نظافة و٥ محاضر شهادات صحية و٢ محل تجاري بدون ترخيص نشاط و 3 بدون رخصة إشغال .

وأكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على ضرورة مواصلة الحملات الدورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الوحدة تستهدف وجود رقابة دائمة على كافة الأسواق، مؤكدًا أن  ذلك يأتي بتوجيهات من محافظ البحر الأحمر بتفعيل الأجهزة الرقابية ومحاربة الغلاء والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين والتصدي لجشع التجار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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