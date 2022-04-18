الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طرق تنسيق السترة السوداء بشكل عصري موضة ربيع وصيف 2022

صورة ارشفية
صورة ارشفية

السترة السوداء هي قطعة أساسية خالدة يمكن العثور عليها في خزانات ملابس العديد من الفتيات، وهي ليست مجرد قطعة ملابس عمل، بل يمكن تنسيقها في العديد من المناسبات.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع styleoholic طرق تنسيق السترة السوداء بشكل عصري موضة صيف 2022.

فستان ميدي منقط باللونين الأسود والذهبي ، وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وجوارب من جلد الغزال الأسود وحقيبة بنية لمظهر أنيق

فستان ميدي منقط باللونين الأسود والذهبي، وسترة سوداء كبيرة الحجم، وجوارب من جلد الغزال الأسود وحقيبة بنية لمظهر أنيق.

توب قصير أسود ، سترة سوداء كبيرة الحجم ، جينز أزرق فاتح عالي الخصر ، حذاء رياضي أبيض وحقيبة زرقاء فاتحة

توب قصير أسود، سترة سوداء كبيرة الحجم، جينز أزرق فاتح عالي الخصر، حذاء رياضي أبيض وحقيبة زرقاء فاتحة.

بنطلون أسود مع سترة كبيرة الحجم ، تي شيرت أبيض ، عقد سلسلة ، حذاء رياضي أبيض وحقيبة سوداء

بنطلون أسود مع سترة كبيرة الحجم، تي شيرت أبيض، عقد سلسلة، حذاء رياضي أبيض وحقيبة سوداء.

سترة ذات ياقة مدورة سوداء ، وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وبنطلون جينز رمادي فضفاض ، وأحذية رياضية وجوارب بيضاء ، وحقيبة سوداء لإطلالة ربيعية مريحة

سترة ذات ياقة مدورة سوداء، وسترة سوداء كبيرة الحجم، وبنطلون جينز رمادي فضفاض، وأحذية رياضية وجوارب بيضاء، وحقيبة سوداء لإطلالة ربيعية مريحة.

سترة سوداء عالية الياقة ، وشورت أسود ، وسترة سوداء كبيرة الحجم بحزام ، وحذاء طويل أسود وحقيبة محايدة من أجل لمسة من اللون

سترة سوداء، وشورت أسود، وسترة سوداء كبيرة الحجم بحزام، وحذاء طويل أسود وحقيبة محايدة من أجل لمسة من اللون.

زي غير رسمي مع تي شيرت أبيض وبنطلون جينز أزرق وحذاء رياضي أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة سوداء

زي غير رسمي مع تي شيرت أبيض وبنطلون جينز أزرق وحذاء رياضي أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة سوداء.

مظهر أنيق للحفلات باللون الأسود بالكامل ، مع بلوزة بكتف واحد وبنطلون جلدي وسلايدر جلدي وسترة كبيرة الحجم وحقيبة كلاتش منسوجة

مظهر أنيق للحفلات باللون الأسود بالكامل، مع بلوزة بكتف واحد وبنطلون جلدي وسلايدر جلدي وسترة كبيرة الحجم وحقيبة كلاتش منسوجة.

سترة رمادية مدورة ، وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وطماق سوداء ، وجوارب بيضاء ، وأحذية رياضية رمادية وحقيبة يد كريمية

سترة رمادية، وسترة سوداء كبيرة الحجم، جوارب بيضاء، وأحذية رياضية رمادية وحقيبة يد كريمية.

زي أحادي اللون مع تي شيرت أبيض وأحذية رياضية وسراويل قصيرة لراكبي الدراجات من الدنيم وسترة كبيرة الحجم وحقيبة سوداء

زي أحادي اللون مع تي شيرت أبيض وأحذية رياضية وسراويل قصيرة لراكبي الدراجات وسترة كبيرة الحجم وحقيبة سوداء.

فستان ميدي محايد على شكل حرف A وحذاء رياضي أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة سوداء لمظهر أحادي اللون أنيق

فستان ميدي محايد على شكل حرف A وحذاء رياضي أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة سوداء لمظهر أحادي اللون أنيق.

مظهر باريسي أنيق مع ياقة عالية رمادية ، وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وبنطلون جينز أزرق ، وحذاء أسود وحقيبة برتقالية.

مظهر باريسي أنيق وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وبنطلون جينز أزرق ، وحذاء أسود وحقيبة برتقالية.

مظهر غير رسمي أنيق مع قميص أبيض ، وبنطلون رمادي داكن ، وحذاء رياضي أبيض ، وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة ، وساعة أنيقة

مظهر غير رسمي أنيق مع قميص أبيض ، وبنطلون رمادي داكن ، وحذاء رياضي أبيض ، وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة ، وساعة أنيقة.

مظهر رياضي أحادي اللون وأنيق مع تي شيرت أبيض وبنطلون ضيق أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وجوارب وأحذية رياضية بيضاء وحقيبة سوداء

مظهر رياضي أحادي اللون وأنيق مع تي شيرت أبيض وبنطلون ضيق أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وجوارب وأحذية رياضية بيضاء وحقيبة سوداء.

مظهر أسود كلي مع بلوزة ، وبنطلون جلدي ، وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وصندل أسود وحقيبة كلاتش بنية

مظهر أسود كلي مع بلوزة ، وبنطلون جلدي ، وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وصندل أسود وحقيبة كلاتش بنية.

قميص أبيض ، ميني جلدي أبيض ، سترة سوداء كبيرة الحجم ، عقود ذات طبقات وحقيبة بيضاء لإطلالة ربيعية صيفية

قميص أبيض، ميني جلدي أبيض، سترة سوداء كبيرة الحجم ، عقود ذات طبقات وحقيبة بيضاء لإطلالة ربيعية صيفية.

فستان ميدي مخطط ابيض وسترة سوداء بأزرار بيضاء وحقيبة سوداء وصندل لاطلالة عمل صيفية

فستان ميدي مخطط أبيض وسترة سوداء بأزرار بيضاء وحقيبة سوداء وصندل لإطلالة عمل صيفية.

تي شيرت أبيض وسترة سوداء وبنطلون جينز أزرق عالي الخصر وحذاء رياضي أسود وقلادة سلسلة بالإضافة إلى حقيبة بنية أنيقة

تي شيرت أبيض وسترة سوداء وبنطلون جينز أزرق عالي الخصر وحذاء رياضي أسود وقلادة سلسلة بالإضافة إلى حقيبة بنية أنيقة.

السترة السوداء خزانات ملابس العديد من الفتيات قطعة ملابس عمل تصميمها العديد من المناسبات

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وائل لطفي

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