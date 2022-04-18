طرق تنسيق السترة السوداء بشكل عصري موضة ربيع وصيف 2022

السترة السوداء هي قطعة أساسية خالدة يمكن العثور عليها في خزانات ملابس العديد من الفتيات، وهي ليست مجرد قطعة ملابس عمل، بل يمكن تنسيقها في العديد من المناسبات.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع styleoholic طرق تنسيق السترة السوداء بشكل عصري موضة صيف 2022.

فستان ميدي منقط باللونين الأسود والذهبي، وسترة سوداء كبيرة الحجم، وجوارب من جلد الغزال الأسود وحقيبة بنية لمظهر أنيق.

توب قصير أسود، سترة سوداء كبيرة الحجم، جينز أزرق فاتح عالي الخصر، حذاء رياضي أبيض وحقيبة زرقاء فاتحة.

بنطلون أسود مع سترة كبيرة الحجم، تي شيرت أبيض، عقد سلسلة، حذاء رياضي أبيض وحقيبة سوداء.

سترة ذات ياقة مدورة سوداء، وسترة سوداء كبيرة الحجم، وبنطلون جينز رمادي فضفاض، وأحذية رياضية وجوارب بيضاء، وحقيبة سوداء لإطلالة ربيعية مريحة.

سترة سوداء، وشورت أسود، وسترة سوداء كبيرة الحجم بحزام، وحذاء طويل أسود وحقيبة محايدة من أجل لمسة من اللون.

زي غير رسمي مع تي شيرت أبيض وبنطلون جينز أزرق وحذاء رياضي أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة سوداء.

مظهر أنيق للحفلات باللون الأسود بالكامل، مع بلوزة بكتف واحد وبنطلون جلدي وسلايدر جلدي وسترة كبيرة الحجم وحقيبة كلاتش منسوجة.

سترة رمادية، وسترة سوداء كبيرة الحجم، جوارب بيضاء، وأحذية رياضية رمادية وحقيبة يد كريمية.

زي أحادي اللون مع تي شيرت أبيض وأحذية رياضية وسراويل قصيرة لراكبي الدراجات وسترة كبيرة الحجم وحقيبة سوداء.

فستان ميدي محايد على شكل حرف A وحذاء رياضي أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة سوداء لمظهر أحادي اللون أنيق.

مظهر باريسي أنيق وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وبنطلون جينز أزرق ، وحذاء أسود وحقيبة برتقالية.

مظهر غير رسمي أنيق مع قميص أبيض ، وبنطلون رمادي داكن ، وحذاء رياضي أبيض ، وسترة سوداء كبيرة الحجم وحقيبة ، وساعة أنيقة.

مظهر رياضي أحادي اللون وأنيق مع تي شيرت أبيض وبنطلون ضيق أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وجوارب وأحذية رياضية بيضاء وحقيبة سوداء.

مظهر أسود كلي مع بلوزة ، وبنطلون جلدي ، وسترة سوداء كبيرة الحجم ، وصندل أسود وحقيبة كلاتش بنية.

قميص أبيض، ميني جلدي أبيض، سترة سوداء كبيرة الحجم ، عقود ذات طبقات وحقيبة بيضاء لإطلالة ربيعية صيفية.

فستان ميدي مخطط أبيض وسترة سوداء بأزرار بيضاء وحقيبة سوداء وصندل لإطلالة عمل صيفية.

تي شيرت أبيض وسترة سوداء وبنطلون جينز أزرق عالي الخصر وحذاء رياضي أسود وقلادة سلسلة بالإضافة إلى حقيبة بنية أنيقة.