الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل بطلة العالم للسرعة روان الحسينى

روان الحسيني
روان الحسيني

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بكفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، اليوم  الاثنين، أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق، وذلك بعد تأجيل محاكمته بسبب بعض الإجراءات من 14 أبريل وحتى الغد.


وكان المتهم بقتل روان الحسيني اعترف تفصيليا بكيفية ارتكاب جريمته، إذ تعقب الفتاة أثناء سيرها في الشارع ليلا وحال مشاهدته دلوفها إلى باب العمارة التي تقطن فيها خالتها، صعد ورائها مستغلا ظلام السلم وهددها بالصعود معه إلى سطح العمارة بحجة التفاهم وعدم قتلها، وطلب منها أموالا فأعطته الموبايل الخاص بها وقرطها الذهبي و50 جنيها، إلا أنها حاولت الهرب منه.

 

وطالب محمد الحسيني، والد المجني عليها «روان» ، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»  بالقصاص السريع من القاتل هو الحل الوحيد في هذه القضية، خاصة بعد اعترافه وتمثيله للجريمة.

 

وأضاف الحسيني، أنه بعد موت روان «القاتل سحب الفرحة من البيت كاملًا وكتب الحسرة والحزن على قلوبنا طوال الحياة»، موجهًا الشكر لكافة الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة وهو ما تسبب في ارتياح الجميع، حيث كشفت الشرطة أن القاتل مسجل خطر وله 17 سابقة، وهو مؤشر خطر على وجوده طليقًا بين الناس فكانت النتيجة قتل «روان» لسرقتها.

روان الحسيني محاكمة بطلة قتل دسوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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