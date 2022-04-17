الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر المعمور».. مركز إشعاع علمي وثقافي عبر العصور (صور)

جانب من صلاة التراويح
جانب من صلاة التراويح

يظل الأزهر الشريف، وكعادته منذ أكثر من ألف عام، مصدرا للإشعاع العلمي والثقافي؛ ليس في مصر فقط بل على مستوى العالمين العربي والإسلامي، حيث يفد إليه المسلمون من الشرق والغرب لأداء الصلوات واستقاء روح العبادة والتقرب إلى الله بين جنباته الطاهرة في شهر رمضان الكريم، وعلى مدار العام.

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يشهد الجامع الأزهر هذا العام الكثير من الأحداث العلمية والثقافية والدينية، فبالإضافة إلى استمرار العمل بين جنبات أروقته العلمية، التي يفد إليها الآلاف من طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، لدراسة العلوم الشرعية والعربية، يكون الجامع الأزهر في شهر رمضان بمثابة خلية من النحل وورشة عمل كبيرة للكثير من الأنشطة التي يشهدها خلال هذا الشهر الكريم، والتي منها على سبيل المثال أداء صلاة التراويح، بحضور الآلاف من المصلين، وإقامة الكثير من البرامج الدعوية والتثقيفية التي يقدمها كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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وبالإضافة لكل ذلك، شهد هذا العام بعدا جديدا، وهو البعد الاجتماعي، حيث يستضيف الجامع هذا العام ضيوفا أعزاء على كل أزهري، بل وعلى كل مصري، وهم الطلاب الوافدون للدراسة بين جنباته، حيث قرر فضيلة الإمام الأكبر استضافة ألف وخمسمائة وافد، من الدارسين في جامعة الأزهر، في إفطار جماعي يومي بصحن الجامع الأزهر، للمرة الأولى بين جنبات هذا الجامع العريق، فأضفى بذلك بعدا اجتماعيا لا يقارن، بالإضافة لبعديه الديني والعلمي، بعدا يزيد من ارتباطاهم به وتعلقهم برحابه الطاهرة.

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وبهذا؛ عاد الجامع الأزهر الشريف، في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى سابق عهد ليكون مركز علميا ودينيا واجتماعيات يفد إليه عشرات الآلاف، ليتدارسوا العلم بين جنباته، ويمارسون فيه الشعائر الدينية المختلفة طوال العام، فيكون بذلك قوة ناعمة إضافية تضفي على مصرنا الحبيبة المزيد من القوة والثقل في عالمنا الإسلامي.

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وإيصالا لتلك الرسالة؛ يعمل المركز الإعلامي للأزهر الشريف على بث صلاة العشاء والتراويح والعديد من برامج الأزهر العلمية والدينية يوميًّا مباشرة من الجامع الأزهر، عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ربط المسلمين حول العالم بروحانيات هذا الشهر الفضيل من خلال الجامع الأزهر ودروسه العلمية لكبار العلماء، كما يشهد الجامع يوميا توافدا كبيرًا للمصلين من مصر ومن مختلِف الجنسيات وخصوصا الطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وينظم الجامع لهؤلاء الطلاب يوميا إفطارًا جماعيا لألف وخمسمائة طالب.

الأزهر الشريف المسلمون شهر رمضان الكريم الجامع الأزهر العلوم الشرعية الشهر الكريم صلاة التراويح

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