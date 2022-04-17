الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تدريب 9 آلاف متعافٍ من الإدمان وإنهاء الاستعداد لصرف المعاشات.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

وزارة التضامن
وزارة التضامن

شهدت وزارة التضامن، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

إنهاء استعدادات صرف معاشات مايو الجمعة المقبل

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعدادها لصرف معاشات مايو، الجمعة المقبل، وذلك بعد إعلان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل الأعياد "عيد الفطر المبارك– عيد القيامة المجيد"، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

https://www.dostor.org/4060790


«التضامن»: طيف التوحد عجز مستمر فـي التواصل والتفاعل 
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن طيف التوحد هو عجز مستمر فـي التواصل والتفاعل الاجتماعي يظهر فى قصور في التعامل بالأصول الاجتماعية والعاطفية، العجز في السلوكيات غير اللفظية التواصلية المستخدمة في التفاعل الاجتماعي، والعجز في تطوير والحفاظ على علاقات التفاهم.
https://www.dostor.org/4060774


«القباج»: تدريب 9 آلاف متعافٍ على حرف مهنية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الاستمرار في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن 16023، حيث تم تنظيم دورة جديدة للتدريب المهني للمتعافين من الإدمان على صيانة وإصلاح الهاتف المحمول والتكييف والتبريد وأعمال الكهرباء.

https://www.dostor.org/4060911
 

«التضامن»: تدريب المتعافين من الإدمان على مهن تحتاجها سوق العمل
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان، والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين بالصندوق، وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل. 

https://www.dostor.org/4060945

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التضامن صرف المعاشات وزيرة التضامن الاجتماعي كهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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