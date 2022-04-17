وائل لطفي يكتب: وجوه رمضان

أمير عيد

فنان حقيقى.. يغنى للناس عن الناس.. أعجبتنى جدًا أغنيته عن حياة كريمة.. أغنية متكاملة كأداء وصوت وكلمات بدت مناسبة جدًا للحن قديم للموسيقار العظيم سيد مكاوى.. الأغنية خطوة يخطوا بها أمير عيد من الغناء للهامش إلى الغناء للملايين.. أنا شخصيًا لم أكن سمعت له من قبل رغم معرفتى بشهرة فريق «كاريوكا» الذى هو أحد مؤسسيه.. خطوة أمير أثارت اعتراض البعض إما لدواعى الغيرة.. أو عدم الفهم.. أو ضيق الأفق.. رغم أنه بغنائه لأهل الريف وحياة كريمة يواصل انحيازه للبسطاء.. حتى لو اختلفت الوسيلة.. تحية كبيرة لأمير عيد الذى كسبته الشاشات هذا العام.. وكسب نفسه بعدم الالتفات للتفاهات.

أمير عيد

أحمد مكى

صار ناضجًا بما يكفى كى يطلق عليه لقب «أستاذ».. أستاذية الكوميديا مرتبة رفيعة لم ينلها سوى قليلين.. الريحانى.. المهندس.. عادل إمام.. مكى أكيد تحول إلى أستاذ.. أو هو آخر عنقود الأساتذة.. ليس كل مضحك يصلح أستاذًا للكوميديا.. الأستاذ صانع حالة.. صاحب مدرسة.. مكتشف وجوه.. لديه تصور للعالم يعبر عنه بالكوميديا.. لدى مكى تحدٍ كبير وهو أن يخرج من عباءة الكبير.. هو صانع كاركترات كبير.. قدم عدة شخصيات كوميدية.. لكن عليه أن يخرج منها وينحت شخصيات جديدة.. تحدٍ صعب للغاية لم ينجح فيه عبقرى كوميديا مثل محمد سعد ويجب أن يجتازه الكبير قوى كى يظل هو الكبير.

أحمد مكى

أمير كرارة

جواد رابح معظم الوقت.. يملك المواصفات الجسدية للفتى الأول ونجم الأكشن ولديه ذكاء عاطفى وكاريزما على الشاشة.. لكنه فى حاجة لمزيد من الإبحار فى عالم الفن.. عمل هذا العام مع مخرج كبير هو أحمد نادر جلال فى مسلسل العائدون.. المسلسل ناجح ويغطى منطقة بكر فى عمل المخابرات المصرية.. الجميع متميزون لكن أداء أمير كرارة كان يحتمل لمسة عاطفية أكثر.. لا أقصد فيضان العواطف بين محسن ممتاز وعميله رأفت الهجان ولكن لمسة ما تقول إن هذا العمل ليس عملًا عاديًا ولكنه عمل فى سبيل الوطن.

أمير كرارة

حنان مطاوع

فنانة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها.. لا أصضل إعجابى الفنى بها عن انحياز للمعنى الذى تمثله.. هى بنت لاثنين من رموز المسرح المصرى.. ابنة لمفهوم الفن كثقافة ورسالة.. ليست قادمة من عالم السوشيال ميديا ولا نبتًا شيطانيًا فى أرض الاستوديوهات.. موهبة نضجت على مهل وعبرت الجسر بين التمثيل الجيد ولمعان النجومية.. أثبتت أنها تستطيع تحمل مسئولية عمل بمفردها، وهذه نقلة جديرة وثمرة لسنوات من الصبر والإتقان والرضا وتنمية الذات.. تحية كبيرة لحنان مطاوع.