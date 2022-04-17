الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يسجل 92 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

العراق
العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 546 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان أن الوفيات الجديدة بكورونا بلغت حالة واحدة في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 7537.

وسجل العراق أمس 102 إصابة بكورونا وحالة وفاة وحيدة.

وفي وقت سابق، حملت دراستان جديدتان رسالة طمأنة إلى من يخشون تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خشية الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت الدراستان أن خطر الإصابة بأمراض القلب بعد التطعيم ضد كورونا منخفض نسبيا، خاصة عند مقارنته بمخاطر متاعب القلب نتيجة الإصابة بفيروس كورونا نفسه، أو باللقاحات ضد أمراض أخرى.

ووجدت إحدى الدراسات، وهي تحليل لـ22 دراسة سابقة، أن المخاطر، بما في ذلك التهاب عضلة القلب، لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح مضاد لكورونا لم تكن مختلفة بشكل كبير عن مخاطر اللقاحات المضادة للإنفلونزا وشلل الأطفال ومرض الحصبة، وكانت أقل من المخاطر بعد التطعيم ضد الجدري على سبيل المثال.

وتم نشر النتائج، التي شملت بيانات عن تأثيرات أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، في مجلة "ذا لانسيت".

ووجد تحليل آخر، نشر مطلع أبريل الجاري من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن خطر حدوث مضاعفات في القلب، بما في ذلك التهاب عضلة القلب، كان أعلى لدى الأشخاص بعد الإصابة بكورونا، مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا.

وتعد المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة للقاحات المضادة لكورونا أحد الأسباب التي تجعل بعض البالغين المؤهلين في الولايات المتحدة يقولون إنهم لن يحصلوا على اللقاحات، وفقا لاستطلاعات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

 

 

وزارة الصحة العراقية جائحة كورونا الوفيات العراق اللقاحات الاصابة

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وائل لطفي

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