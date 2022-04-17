«الزراعة» تقدم 14 نصيحة للمزارعين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور رمضان محمد السيد وكيل المعهد لشئون الإرشاد قسم بحوث الزراعات المحمية، بإعداد حزمة توصيات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة لمحاصيل الخضر تحت الصوب.

وشملت التوصيات بضرورة اتباع النقاط التالية:

- الري المنتظم في الصباح الباكر أو آخر النهار وتجنب الري في أوقات النهار وقت إرتفاع الحرارة.

-اإستخدام شباك التظليل 60- 70% او الاجريل في تغطية الصوب لحماية النباتات والثمار من لفحة الشمس خلال فصل الصيف وخفض درجة الحرارة المرتفعة.

- في حال الصوب المغطاة بالبلاستيك يتم رش البلاستيك بالسبيداك أو الجير الأبيض لخفض درجة الحرارة المرتفعة وتلطيف جو الصوبة.

- التوسع في إستخدام مواد التغطية التي تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة والإشعاع الشمسي الزائد لوقوع مصر تحت ظروف المناطق الجافة وشبة الجافة.

- العناية بتهوية الصوبات الزراعية للتخلص من الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية العالية ويكون فتح الأبواب البحرية والقبلية ونوافذ الصوب المغطاة بالشبك المانع للحشرات.

- استخدام تقنية الرش الرزازي باستخدام رشاشات الضباب مع مراوح التهوية الجانبية وشفاطات سحب الهواء الساخن العلوية لخفض درجة الحرارة داخل الصوبة.

- التسميد بنترات النشادر بدلا من سلفات النشادر لجعل النباتات أكثر تحملا للجهاد.

- الرش بمركبات الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النباتات.

- رش النباتات بمضادات الإجهاد مثل سليكات البوتاسيوم مرة كل أسبوع إلى 10 أيام.

- استخدام مركب هيومات البوتاسيوم في التسميد الأرضي مرة كل أسبوع.

- الرش بمحلول سلفات الزنك أو الزنك المخلبي بمعدل 4 كجم/ 400 لتر ماء.

- التسميد بالأحماض الأمينية والفوليك أسيد.

- استخدام شتلات مطعومة على أصول متحملة أو مقاومة للحرارة العالية.

- زراعة أصناف أو هجن متحملة أو مقاومة لدرجات الحرارة العالية.