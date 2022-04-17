علاء عابد: مصر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بشهادة الكونجرس الأمريكي

أكد علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، خاصة مع تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

واعتبر «عابد» في بيان له أصدره اليوم تأكيد أعضاء الوفد الأمريكي على الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر وإشادتهم بالمستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين وأن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، مع تأكيدهم على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار والأمن بمصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مكافحة الارهاب بجميع صوره وأشكاله.

وأكد أن العالم كله يقدر التجربة المصرية المتفردة وغير المسبوقة عالمياً بمكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في إنجاز المشروعات القومية الكبرى بجميع أنحاء البلاد موجهاً التحية لصقور وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية على نجاحهم وتضحياتهم الكبيرة في هزيمة الإرهاب والإرهابيين وتحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها.