الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رياح خماسينية تضرب مصر اليوم.. وتحذير لكبار السن

رياح خماسينية
رياح خماسينية

قالت وزارة البيئة إن من المتوقع أن تتعرض البلاد لمنخفض خماسيني اليوم الأحد يصاحبه نشاط لرياح جنوبية خلال اليوم تكون مثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم تدريجياً إلى الداخل لتؤثر على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى تصل حتى محافظات شمال الصعيد، مما يؤثر سلباً على جودة الهواء، وذلك استناداً  إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وكذلك  التقارير ‏الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قيام الوزارة بمتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر ‏التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وطلبت الوزارة من المواطنين كبار ‏السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال ‏هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.‏

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة ‏بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء.

وأهابت الوزارة بالمواطنين  عدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 ‏أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333‏.

وزارة البيئة خماسينى رياح جنوبية نشاط لرياح جنوبية غرب البلاد السواحل الشمالية محافظات شمال الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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