«أحمد عز جاب لى شنطة فلوس».. أبرز تصريحات نقيب الممثلين أشرف زكى

واصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الإدلاء بالتصريحات القوية والمثيرة من خلال تواجده ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها “العرافة” من خلال الجزء الثاني للحلقة وفيها عدد كبير من التصريحات الجدلية وأهمها عن الفنان أحمد عز.

ونرصد أبرز تلك التصريحات في النقاط التالية: