«أحمد عز جاب لى شنطة فلوس».. أبرز تصريحات نقيب الممثلين أشرف زكى
واصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الإدلاء بالتصريحات القوية والمثيرة من خلال تواجده ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها “العرافة” من خلال الجزء الثاني للحلقة وفيها عدد كبير من التصريحات الجدلية وأهمها عن الفنان أحمد عز.
ونرصد أبرز تلك التصريحات في النقاط التالية:
- بعد 2011 تعرضت لهجوم كبير من عدد كبير من الزملاء حتى من عملوا معي ومن قدمت لهم خدمات.
- بكيت في أحد حفلات الزفاف بسبب جحود من خدمتهم ووقت الزفاف تنصل زميلي وابن دفتعي مني وأعطاني ظهره ولن أقول اسمه.. وحين سمعت أغنية عن الظلم انهمرت الدموع مني ولم تكفي “المناديل” لتجفيفها.
- أحد الفنانين عمل معي وفوجئت بأنه تقدم ببلاغ ضدي للنائب العام رغم أنه دخل بيتي، وزملائي ممن دخلوا بيتي قدموا بلاغات ضدي في الأموال العامة والكسب غير المشروع، ونيابات أمن الدولة العليا، بسبب الحقد والغل والكراهية.
- هناك موقفان لم أنساهما مهما حدث لأحمد عز وأحمد السقا.
- أثناء الأزمة اتصل بي الفنان أحمد عز وحين عرف أنني في أحد كافيهات المهندسين طلب مني الخروج لأعطيه رأيا في أمر ما، وحين خرجت وركبت سياراته أحضر حقيبة مليئة بالأموال وقال لي: كله من خيرك.
- الموقف الثاني حين حضر الفنان أحمد السقا إلى منزلي لابنتي خصيصا وقال لها من سيتعرض لوالدك سأقتله فهو أستاذي وصديقي وأخي.
- من أصعب المواقف التي مرت عليا حين كنت رئيسا لجهاز السينما وجاء عدد من زملائي وهتفوا ضدي أسفل مكتي وحتى الآن لا أريد مشاهدة الفيديو حتى لا أعرف من من زملائي هتف ضدي.
- تعرضت العام الماضي لأزمة صحية وخضعت لجراحة في المخ بعد السقوط في مهرجان الجونة ولم أخبر أحد.
- الطبيب أخطرني بخطورة الموقف ووجود نزيف في المخ وشعرت بأنني لن أخرج منها ولم ابلغ العائلة وأرسلت مكان المقابر لأحد أصدقائي.