الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبيرة ماليزية: جرعات لقاحات كورونا المعززة ستصبح شائعة مثل لقاحات الإنفلونزا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت خبيرة في مجال الصحة العامة بماليزيا،  إنه من المرجح أن يصبح إعطاء الجرعات المعززة باللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلدها أمرًا شائعًا مثل اللقاحات المضادة للإنفلونزا في الغرب.

وأشارت الدكتورة مالينا عثمان، الخبيرة الماليزية فى مجال الصحة العامة، إلى أنه من المرجح أيضًا أن يصبح ذلك أمرًا شائعًا في جميع أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن خبيرة الصحة العامة وهى استاذ مشارك بجامعة " بوترا ماليزيا" قولها إن وزارة الصحة الماليزية بحاجة إلى حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وأضافت: "لا يمكنهم مواجهة انهيار آخر في الخدمات الصحية التي واجهوها لمدة عام من نهاية 2020 حتى أغسطس مرورًا بسبتمبر من العام الماضي".

وذكرت الصحيفة الماليزية، أن التساؤلات بشأن مستقبل الجرعات المعززة تأتي في الوقت الذي تحذو فيه ماليزيا حذو دول مثل سنغافورة والولايات المتحدة من خلال تقديم جرعة ثانية معززة باللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن والمسنين المصابين بأمراض مشتركة ومتزامنة والأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أورته جهات علمية دولية، فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

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