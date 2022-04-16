المشوار الحلقة 15.. توتر العلاقة بين «عزة» و«شامل»

تضمنت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "المشوار" الكثير من المقاطع التي نالت إعجاب قاعدة كبيرة من الجماهير، حيث ظهر هذا التفاعل من خلال التعليقات التي حصل عليها المسلسل عبر السوشيال ميديا.

أحداث الحلقة 15 من المشوار

تحاول "عزة" السيطرة على أحمد صفوت "شامل"، في حلقة اليوم، حيث لاحظت العلاقة التي تربطه بفتاة جديدة تسمى "سماح" يصطحبها إلى الأفراح لمنافستها في هذا المجال، ولهذا سعى "شامل" إلى مضايقة "عزة" عن طريق إجبارها الغناء مع "سماح" في أحد الحفلات التي كانت تقيمها عزة بمفردها.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.