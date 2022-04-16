السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف ملابسات إصابة 7 فى حادث مسجد مدينة بدر

إسعاف
إسعاف

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات إصابة 7 أشخاص في حادث انهيار جزئي لمسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وشرحت التحريات، أنه أثناء صب الخرسانة الخاصة بالقبة أعلى المسجد حدث انهيار في الأخشاب وحديد التسليح.

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغا أفاد بسقوط أخشاب وحديد تسليح من سقف مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقيادات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

من جانبها، أمرت النيابة العامة في القاهرة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تحريات الاجهزة الامنية إصابة 7 أشخاص انهيار جزئي مسجد تحت الإنشاء مدينة بدر صب الخرسانة الخاصة بالقبة

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وائل لطفي

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