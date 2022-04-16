السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن افتتاح 59 مسجدًا الجمعة المقبل

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت  وزارة الأوقاف، افتتاح 59 مسجدًا الجمعة القادمة 22 / 4 / 2022م، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه  1024 مسجدًا، منها "869" مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و"155" مسجدًا صيانة وترميمًا.

وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

م المسجد وعنوانه

1. الكيلو 61 بغداد – الحسنة

2. النوافعة – الحسنة

3. تجمع خشم الجاد – الحسنة

4. الدفيف – الحسنة

5. طويل الحامض – نخل

6. الخفجة – نخل

7. الطيبة – نخل

8. النثيلة – نخل

9. صدر الحيطان – نخل

10. النعمان – شرق العريش

11. المتحابين – غرب العريش

12. السيدة خديجة – رمانة

13. نور الإسلام – بئر العبد

14. آل غيث – غرب العريش

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

15. عزبة الجندي – مطر طارس- سنورس

16. الصعايدة – كفر محفوظ – طامية ثان

17. الحمد القرية الأولى كوم اوشيم طامية ثان

18. التقوى والإيمان – منيا الحيط – مركز إطسا

19. المدينة المنورة – بندر أول الفيوم

20. واصف الشرقي – عزبة واصف - أبشواي

21. عزبة يوسف غبريال – مركز الفيوم

22. التقوى – عزبة الطمية - طامية

23. البديع – عزبة البلتاجي – قلهانة - إطسا

24. الصوفية – دفنو – إطسا شرق

25. الفرج – تطون – مركز إطسا

26. أبو بكر الصديق - عزبة صفر – مركز الفيوم جنوب 

27. الخوري – أبو دفية – إطسا شرق

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

28. منازع – الديدامون – فاقوس 3

29. الرحمن – الزهراء – بردين

30. الخضيري – ميت بشار – منيا القمح

31. الإنشاء – أنشاص الرمل

32. الضبايعة – الخاسرة – العزازي - فاقوس

33. آل سحيم – شلشلمون – منيا القمح

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

34. الهدى – عقيلة سعد

35. محمد عرفات - بني وكان - العدوة

36. المدرسة الإعدادية – سلاقوس - العدوة

37. الحاج حسن مرسي – العكايشة منقطين - سمالوط

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

38. الحسين – تل الزوكي – مركز طما

39. آل عناني – نجع شرف – قرية تونس

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

40. عزبة مظهر – زاوية نعيم – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

41. الكبير – دقرن – كفر الزيات

42. السلام – عزبة اندريا – المعتمدية المحلة

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

43. نور الإسلام – قرية أم عزام القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م المسجد وعنوانه

44. الحافظ – الداخلة

45. فاضل – باريس

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

46. عباد الرحمن – بندر ناصر

47. الرحمن الرحيم – المجاورة الثالثة والرابعة – الحي الخامس شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

48. الرحمن الرحيم – أبو عارف الجديدة – حي الجناين

49. الرحمن الرحيم – جنيفة– حي الجناين

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف شمال سيناء

م المسجد وعنوانه

1. السلام – أبو صقل – العريش

2. الوحشي – قرية الوحشي بالشيخ زويد

3. التوحيد السلات – الشيخ زويد

4. أبو الخضر – الشيخ زويد

5. أبو فرج – قرية أبو فرج – الشيخ زويد

6. الظهير – قرية الظهير – الشيخ زويد

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

7. النور – خزام - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

8. الغربي – صفط خالد – مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

9. الحاج كيلاني – الشيخ فضل – مركز الفيوم

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

10. الزهراء – جبلاية الفار – حي الجناين

 

وزارة الأوقاف مساجد صيانة وترميم مساجد الإحلال والتجديد أوقاف شمال سيناء الأوقاف

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وائل لطفي

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