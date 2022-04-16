السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزئي لعقارين في الجمرك غرب الإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

شهد منطقة الجمرك غرب الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقارين، أحدهما مكون من 4 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغات تفيد بانهيار أجزاء من العقاريين أرقام 24 شارع الشمرلي، و19 شارع ابن العسال متفرع من شارع طاهر بك دائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغات، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار الأول مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وخالي من السكان، وانهيار أجزاء كبيرة منه.

وتبين من المعاينة أن العقار الثاني مكون من 3 طوابق، خال من السكان، وسقوط أجزاء من واجهة الطابق الأول، ما أدى إلى إغلاق الشارع ووقف حركة المرور.

وكشفت تحريات المباحث أن العقار الأول صادر له قرار هدم رقم 40 لسنة 2022، والعقار الثاني صادر له قرار هدم رقم 278 لسنة 2012 .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بإزالة الأجزاء الخطرة والعالقة من العقارين حفاظا على حياة المارة، مشيرة إلى أنه جاري رفع الأنقاض وفتح الطريق بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة، تم تحرير المحاضر بقسم شرطة الجمرك، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

الحماية المدنية قسم شرطة إزالة النيابة دائرة حركة المرور المركزى

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وائل لطفي

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