ضبط سيدة بحوزتها 24 طربة حشيش بكمين سفاجا

تمكنت مباحث سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سيدة بحوزتها 24 طربة حشيش أثناء مرورها داخل إحدى سيارات الأجرة بكمين الكيلو 5 بسفاجا، قادمة من محافظة قنا.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، بتمكن النقيب أحمد الزوام معاون مباحث القسم من ضبط سيدة بحوزتها 24 طربة حشيش مخدر أثناء استقلالها سيارة أجرة قادمة من محافظة قنا بكمين الكيلو 5 بسفاجا.

وعقب تقنين الإجراءات وتحرير محضر بالواقعة تم العرض على العقيد أحمد أنور مفتش مباحث القسم، وتم إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.