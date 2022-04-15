مباحثات أردنية أمريكية حول العلاقات الثنائية

استقبل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، وفدا من الكونجرس الأمريكي، برئاسة نائب رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد شيلبي.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأعرب ولي العهد الأردني، خلال اللقاء، الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين، عن تقديره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للمملكة.

من جهتهم، أعرب أعضاء الكونغرس عن حرص بلادهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، مشيدين بدور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني، الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب ولي العهد، مصطفى خليفة، والسفير الأميركي في عمان هنري ووستر.