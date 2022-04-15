رفع 4140.1 طن قمامة ومخلفات بالإسماعيلية خلال أسبوع

رفعت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٤١٤٠.١ طن خلال الأسبوع الماضي، بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولا بأول منعا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية اليوم، برفع كمية قدرها ٥٦ طن قمامة من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة، الحضانة، مدرسة الصنايع، أول أبو عطوة، السلخانة، غرفة السوق، الدريسة، الحلوس، المساكن، أبو آدم، مركز شباب التمساح.

كما تم رفع ٢٥ طن قمامة من الفردان الأم، طريق الصالحية، المصالح الحكومية والوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لحى أول برفع حمولات هل قدرها ٤٧ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة خلال الأسبوع الماضي.

أما حى ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها بـ ١٣١٧ طنا و١٠٠ كيلو، وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

وفى حى ثالث، قامت الوحدة المحلية برفع المخلفات من عدة مناطق بالحى منها المنطقة الداخلية لمساكن الاحلال بمنطقة الحرفي ضمن خطة نظافة المربعات الداخلية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى ٤٥٠ طنا تقريبا خلال الأسبوع الماضى، وفى قرية فنارة، تم رفع إجمالي ١٢٤ طنا تقريبا من القمامة، أما قرية كسفريت تم رفع ٤٠ طنا من القمامة من عموم القرية، وفى قرية أبو سلطان، رفعت الوحدة المحلية ١١٠ أطنان من المخلفات والقمامة، أما قرية سرابيوم، تم رفع مخلفات وقامة بحمولة قدرها حوالى ١١٥ طنا، وفى قرية هويس سرابيوم تم رفع كمية من المخلفات قدرها ٥٩ طنا من عموم القرية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حملاتها قدرها ٢٦٥ طنا تقريبا من المدينة القديمة والجديدة والمنطقة الوسطى.

بالإضافة إلى رفع مخلفات قدرها ١٧٥ طنا تقريبا من قرى جلبانة والتقدم والأبطال والسلام، وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٠٠ طن قمامة و٢٠٠ طن من المخلفات الصلبة، وذلك من قطاع الحمادة و تل البلد والسلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء والملاك والقصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع كمية من القمامة قدرها ٣٠٠ طن و١٧٥ طنا من المواد الصلبة ليصل إجمالى ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضى طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفى مركز ومدينة أبو صوير ، قامت الوحدة المحلية برفع ٩٢ طنا تقريبا من عموم المدينة، أما قرية المنايف، تم رفع ١٨ طنا من القمامة، وفى قرية أبو صوير البلد ، تم رفع ١٦ طنا من القمامة، أما قرية المحسمة الجديدة، تم رفع حمولات قدرها ٢٤ طنا من القمامة.

وفى قرية السبع آبار غريبة تم رفع ١٧ طنا من المخلفات أما قرية السبع أبار شرقية، تم رفع مخلفات بلغت حمولاتها ١٥ طنا.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعا لانتشار الأمراض.