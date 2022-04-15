الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف أسوان تفتتح مسجدي الرحمة والأهالي بمدينة الرديسية (صور)

وكيل وزارة أوقاف
وكيل وزارة أوقاف أسوان يفتتح مسجد الرحمة

افتتحت مديرية أوقاف أسوان، اليوم الجمعة، مسجدين، هما مسجد الرحمة بحي الصداقة، ومسجد الأهالي بمدينة الرديسية بمركز إدفو التابع للمحافظة.

وجاء ذلك تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، وضمن مجهودات وزارة الأوقاف لأعمار بيوت الله، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، ورئيس  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وجاءت الافتتاحات كالتالي:

افتتح الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، مسجد الرحمة حي الصداقة تابع إدارة حي شرق، وذلك بحضور قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف أسوان وبعض القيادات الشعبية بالمحافظة.

وبعد افتتاح مسجد الرحمة بمدينة أسوان، ارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وذلك بحضور عدد من المصلين.

بينما افتتح الدكتور يوسف مصطفى أحمد مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، ويحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، مسجد الأهالي بمدينة الرديسية.

وذلك بحضور العديد من القيادات الشعبية، وقيادات إدارات أوقاف الرديسية، وألقي خطبة الجمعة نيابة عن وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الدكتور يوسف مصطفى أحمد مدير الدعوة بالمديرية.

وجاءت افتتاحات المساجد مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامات الواقية، واصطحاب المصليات الخاصة بكل مصلي، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

جدير بالذكر أن تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تسليم الدفعة الرابعة من لحوم " صكوك الإطعام" المقدمة من وزارة الأوقاف لتصل إجمالى الكميات إلى 8 أطنان سيتم توزيعها على 8 ألاف أسرة أولى بالرعاية، وهو الذي سيتزامن مع توزيع 13 ألف شنطة من السلع الغذائية والأساسية وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى، وبمتابعة من المحافظة.

وجاء ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة أوجه الرعاية للمستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً، ومنها توزيع صكوك الإطعام برعاية وزارة الأوقاف ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ومحافظة أسوان بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأوضح محافظ أسوان أن هناك تعليمات مباشرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ومتابعة مستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لضمان وصول هذه المساعدات الغذائية لمستحقيها بعد إعداد كشوف بهذه الأسر طبقاً للضوابط والاشتراطات المقررة.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وأيضاً وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أسوان شهر رمضان الأوقاف افتتاح أوقاف أسوان افتتاحات المساجد مسجد الرحمة والاهالى حي الصداقة الرديسية

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وائل لطفي

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