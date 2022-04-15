الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 13 يومًا من اختفائه.. ضبط قاتل زوجته ووالدها فى الإسماعيلية

حبس
حبس

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الجمعة، من القبض على المتهم بقتل زوجته ووالدها بعدة طعنات في قرية نفيشة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بعد اختفائه لمدة 13 يومًا، وكشف لغز الواقعة.

ونجحت حملة مكبرة، في تتبع المتهم والقبض عليه في إحدى المزارع التابعة لمركز الإسماعيلية، وجار عرضه على النيابة العامة.

وشهدت الإسماعيلية في الثاني من أبريل الجاري، جريمة بشعة وقعت بشارع المخرطة بقرية نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، في أول يوم رمضان، حيث أقدم زوج يدعى خلاف خليفة، وشهرته السيد خليفة، 48 عامًا، علي ذبح حماه السيد عناني أحمد، 70 عامًا، وقتل زوجته ابتسام السيد عناني، 39 عامًا ربه منزل، طعنًا بالسكين، في شارع المخرطة الذي يبعد أمتارا عن مركز شرطة الإسماعيلية، وهدد بإشعال النيران في المنزل المكون من 4 طوابق بالأسرة كاملة التي كانت نائمة وقت الحادث.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وائل لطفي

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