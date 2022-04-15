تحذيرات فى ولاية فرجينيا لمتجاهلى الآثار الناجمة عن أزمة التغير المناخى

عادت قضية تدمير فيضان تاريخي ناتج عن السيول المفاجئة مدن بأكملها في بلد الفحم الجبلي في ولاية فرجينيا الغربية، ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإلحاق أضرار بمليار دولار، حينها.

وقال رئيس البلدية كاي سمرز من كليندينين، وهو جمهوري انتخب قبل عامين لمناصرة عملية إعادة البناء: "الطقس وصل إلى مرحلة الخطر، فأنتم تعرفون ما أعنيه. أنا لست عالماً ، لكنني لا أصدق ذلك، في كل مرة تمطر وعواصف، أستلقي مستيقظًا في الليل. أعرف أن ذلك يمكن أن يحدث، لكنني لا أعتقد أنه سيحدث مرة أخرى."

وأشار رئيس البلدية إلى أن ما تعانيه فرجينيا، نتيجة أزمة تغير المناخ التي باتت تهدد العالم.

وأفاد تقرير بأنه بعد ست سنوات لا يزال العديد من الناجين غير مهتمين بالتهديد المتزايد لتغير المناخ والدعوات العاجلة للحد من غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الفحم.

تعد المجتمعات في قلب فرجينيا، من أكثر المجتمعات عرضة في البلاد لتأثيرات ارتفاع درجة حرارة المناخ العالمي، وفقًا لعلماء حكوميين، ومن بين أكثر المجتمعات مقاومة للجهود التي تقودها الحكومة لتخفيف الآثار، وفقا لموقع إيه بي سي.

كما أنهم يمثلون الخط الأمامي في قضية بيئية تاريخية أمام المحكمة العليا الأمريكية، والتي ستقرر هذا الربيع مدى السلطة التي تتمتع بها وكالة حماية البيئة لتنظيم انبعاثات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

ويوضح تعافي المنطقة من فيضان عام 2016 - والاعتماد المستمر على اقتصاد الوقود الأحفوري - المخاطر البشرية والاقتصادية المتضاربة في الدعوى القضائية التي رفعتها وست فرجينيا ضد وكالة حماية البيئة.

ثماني عشرة ولاية بقيادة وست فرجينيا وتحالف شركات الطاقة الأمريكية تريد قيودًا صارمة على سلطة وكالة حماية البيئة لإصدار قواعد يمكن أن تحول صناعات بأكملها. فيما تجادل إدارة الرئيس بايدن بأن الكونجرس منح وكالة حماية البيئة مهلة كبيرة بموجب قانون الهواء النظيف لكتابة لوائح لدرء كارثة المناخ.