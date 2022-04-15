الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الألمانية تحجز على يخت فاخر للأوليغارش الروسي عثمانوف

أوكرانيا
أوكرانيا

حجزت السلطات الألمانية رسميا على أكبر يخت في العالم يعود للأوليغارش الروسي أليشر عثمانوف، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا إثر حربها على أوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.


و"ديلبار" هو يخت طوله 156 مترا تقدّر قيمته بحوالى 600 مليون دولار أميركي بحسب مجلّة "فوربز" وهو قيد التصليح منذ أكتوبر 2021 في حوض بناء السفن "بلوم+فوس" في هامبورغ.


وكانت الجمارك الألمانية تترصّده منذ عدّة أسابيع، لكن لم يتسنّ لها مصادرته رسميا من قبل بسبب خلاف قضائي.


وفي نهاية المطاف، نجحت الشرطة القضائية الفدرالية في ألمانيا "بعد تحقيقات طويلة ورغم محاولات التستّر عبر شركات أوف شور في تحديد الجهة المالكة لليخت وهي غولباخور إسماعيلوفا شقيقة أليشر عثمانوف".


وأوضحت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" أن "اليخت الفاخر بات مشمولا بالعقوبات وتسنّت مصادرته في هامبورغ".


فالملياردير الروسي، كما شقيقته، يخضع للعقوبات الأوروبية في حقّ الأثرياء المقرّبين من أوساط السلطة الروسية وأفراد عائلاتهم.
 

واحتلّ عثمانوف (68 عاما) المرتبة السادسة في تصنيف أثرى أثرياء بريطانيا الذي أصدرته "صنداي تايمز" سنة 2021.
 

وهو من بين عشرات الأثرياء الروس الخاضعين لعقوبات غربية اتّخذت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. 

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وائل لطفي

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