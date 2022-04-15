الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة فى أسيوط

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

تمكنت جهود البحث الجنائي من تحديد مكان اختباء 10 عناصر جنائية من بينهم 9 سبق اتهامهم فى العديد من القضايا من بينها "سلاح، سرقة، مخدرات، قتل" كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكورين، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحد عناصر التشكيل، وأمكن ضبط باقى المتهمين، وبحوزتهم "4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، 3 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (كميات من المواد المخدرة مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة - 4 دراجات نارية).

 

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والدراجات النارية للترويج. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

البحث الجنائي 10 عناصر جنائية سلاح سرقة مخدرات قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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