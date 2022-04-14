بوتين: بنوك «الدول غير الصديقة» تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بنوك "الدول غير الصديقة" تؤخر المدفوعات مقابل موارد الطاقة الروسية.

وقال بوتين - خلال اجتماع حول وضع قطاع النفط والغاز - "نرصد تعطلا في المدفوعات مقابل إمدادات موارد الطاقة الروسية. بنوك الدول غير الصديقة تؤخر تحويل المدفوعات".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ونوه الرئيس الروسي إلى أنه تم وضع مهمة لتحويل المدفوعات إلى العملات الوطنية، والتخلي تدريجيًا عن المدفوعات بالدولار واليورو.

وأضاف أن الشركاء من الدول غير الصديقة لروسيا، يعترفون بعدم استطاعتهم التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، بما فيها الغاز.

وختم بوتين قوله: "إن البلدان الأوروبية تتحدث باستمرار عن رفض الإمدادات الروسية، ما يزيد من زعزعة استقرار السوق، وبذلك يعملون على زيادة الأسعار بأنفسهم. وفي المقام الأول لمواطنيهم".

وكان بوتين، قد وقع مرسومًا حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وكان حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تداعيات محاولات الغرب إقصاء بلاده من سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات واستبدال شركات الطاقة الروسية سيؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول صناعة النفط والغاز، اليوم الخميس، إن شركات الطاقة الروسية مشارك مسئول في سوق الطاقة العالمية، وقد أثبتت نفسها عبر أكثر من تعاقد وأظهرت الوفاء الصارم بالتزاماتها.

وأضاف بوتين أن محاولات الدول الغربية الضغط على شركات الطاقة الروسية والاستعاضة عن مواردنا من الطاقة بإمدادات بديلة سيؤثر حتما على الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرا إلى أن أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن.

وتابع الرئيس الروسي أن المثير للدهشة هو أن ما يسمى بالشركاء في الدول غير الصديقة يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الأمر ببساطة يكمن في أنه لا يوجد بديل معقول للغاز الروسي في أوروبا الآن.