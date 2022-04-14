الأمم المتحدة: على اليمنيين الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، إن وجود الهدنة فرصة مهمة لليمن للتوصل إلى حل مستدام، مشيرًا إلى أن "اليمنيون بحاجة إلى حوكمة فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية".

وتابع المبعوث الأممي، في تصريحات صحفية، أنه سيجري مشاورات إضافية بشأن اليمن بعد شهر رمضان، مشسرًا إلى أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي خطوة مهمة لاستقرار اليمن".

ولفت غروندبرغ، إلى أنه على اليمنيين الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، مشيدًا بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح المبعوث الأممي، أن المشاورات اليمنية في الرياض أكدت على الالتزام بالحل السياسي، لافتا إلى أن قضية تبادل المعتقلين اليمنيين شهدت تقدما".

وقال المبعوث الأممي، إن الهدنة في اليمن مؤقتة وهشة ويجب العمل على تثبيتها، موضحا أن السعودية وعُمان عملتا بشكل حثيث للتوصل إلى الهدنة"، مضيفًا أنه "يجب الاستمرار بتطبيق والتزام الهدنة في اليمن".

وطالب المبعوث الأممي، بضرورة فتح الطرق إلى تعز من أجل تسهيل تنقل اليمنيين، لافتا إلى أنه تم دخول سفن الوقود والمساعدات إلى موانئ الحديدة، مطالبا الأطراف اليمنية على تطوير الهدنة، ومعالجة الخروقات ضمن آليات الهدنة في اليمن".

ونوه إلى أن عمليات العنف انخفضت التزاما بالهدنة في اليمن".



وفي وقت سابق، وصل المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرج، إلى صنعاء بهدف الدفع قدمًا نحو تعزيز الهدنة، وتثبيت وقف إطلاق النار في اليمن.

وأوضحت البعثة الأممية- في تغريدة على موقع "تويتر"، أن غروندبرج سيلتقي مسئولين حوثيين في صنعاء؛ من أجل بحث سبل المضي قدمًا في تعزيز تلك الهدنة، وذلك في أول زيارة له لليمن منذ تعيينه في سبتمبر من العام الماضي خلفًا للبريطاني مارتن جريفيث.

ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، الجمعة الماضي، جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والالتزام بالهدنة، بعد أن أكد الجيش اليمني تسجيل العديد من الخروقات الحوثية، لاسيما في محافظات مأرب، والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن بدء الهدنة الأممية في اليمن، بداية من 2 أبريل الجاري، وستستمر حتى شهرين، وحيث تشمل توقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا.

من جهة أخرى، بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني، الدكتور منصور بجاش، اليوم الإثنين، مع سفير كوريا لدى اليمن تواك تايوك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.