هند صبري تتخذ خطوة جديدة لدعم المرأة صانعة التغيير حول العالم

انضمت النجمة وسفيرة برنامج الغذاء العالمي، هند صبري، إلى دائرة أصدقاء دار كارتييه العالميين.

هند التي تعتبر مسيرتها الإنسانية والفنية نموذجا يحتذى به في تمكين المرأة من خلال وجودها كممثلة ومنتجة، وهو ما تتشارك هند وكارتييه الشغف والالتزام به.

من هنا وفي إطار سعي كارتييه للاحتفاء بالنساء صانعات التغيير، اختارت النجمة هند صبري من أصدقائها العالميين للعمل معا في دعم المرأة، منطلقتين من قناعتهما المشتركة التي لا يمكن تحقيقها دون ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

ويهدف هذا التعاون إلى تذكير العالم بأنّ انخراط المرأة الكامل والعادل في كافة القطاعات يمثل جانبًا لا غنى عنه بهدف بناء مستقبل أكثر مساواة وإنصافًا.

وهو ما تمثل يوم ٨ من مارس الماضي، حيث احتفت هند صبري وكارتييه بيوم المرأة العالمي في جناح المرأة ضمن معرض إكسبو 2020 دبي، وألقوا الضوء من خلالها على دور النساء المحوري في تشكيل وصياغة ملامح المجتمعات، مع التأكيد على أنّ ازدهار البشرية من ازدهار المرأة. كما شاركت هند صبري في ندوة حوارية حملت عنوان "مكافحة التصورات النمطية عن النساء في الثقافة الشائعة".

وقالت صبري معلّقة: "بمجرّد أن أصبح لي صوت في الفضاء الإعلامي، بدأت بمحاربة التفكير النمطي السائد عن النساء على الشاشة، حيث يتم تصويرهن على أنّهن إما ملائكة أو شخصيات خاضعة لا قرار لها في شؤونها الخاصّة، بينما أرى على أرض الواقع نساء متنوّعات لكل منهن شخصيتهن، وأسلوب تفكيرهن الخاص، ومشاعرهن وطريقة حديثهن الفريدة".

ومن جانبها، قالت صوفي دوارو، الرئيسة التنفيذية لدار كارتييه في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "نحن في غاية السرور للترحيب بالمتألقة هند صبري صديقة لدارنا، لتنضم إلى مجتمعنا من المواهب الواعدة التي تتشاطر القيم والالتزام الراسخ بالعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء".