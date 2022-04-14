الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا ونيوزيلندا يواصلان تنسيقهما لدعم أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة ونيوزيلندا مواصلة التنسيق الوثيق لدعم أوكرانيا ومحاسبة الحكومة الروسية على تحركاتها العسكرية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، خلال اتصال هاتفي بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع وزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي كريس سيد؛ لمواصلة تنسيقهما الوثيق في محاسبة الحكومة الروسية على حربها الوحشية غير المبررة ضد أوكرانيا والجهود المستمرة لتقديم الدعم إلى أوكرانيا.

ومن جانبها، سلطت شيرمان الضوء على أهمية تشريع عقوبات نيوزيلندا الجديد الذي يستهدف أولئك الذين يدعمون الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وناقشت فرص مواصلة التعاون مع الشركاء والحلفاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

واشنطن روسيا أوكرانيا نيوزيلندا الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

على طريقة «جامع الحسين».. خطة تطوير شامل لمحيط مسجد السيدة زينب

«التخطيط»: مصر حققت 9% معدل نمو وانخفاض البطالة عند 7.4%

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

تفاصيل سقوط 3 شهداء فى الأراضى الفلسطينية برصاص الاحتلال