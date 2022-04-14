الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. تفاصيل الحكم على المتهمين بقتل طالب الرحاب

محبوس
محبوس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمًا ضد المتهمين في  قضية قتل طالب الرحاب والتمثيل بجثته ودفنه في مطبخ شقة في منطقة الرحاب. 

وتضمن منطوق الحكم بمعاقبة كلا من: أشرف حامد رجب - 55 سنة - صاحب مكتب مقاولات "محبوس" بالإعدام، وحبيبة أشرف حامد - 20 سنة - طالبة بالجامعة البريطانية بالمؤبد، ومحمد يحيى النحلاوي "سورى الجنسية" - 20 سنة - يعمل سائق، بالسجن 10 سنوات.

كما تم معاقبة كلا من: باسم محمد نشأت - 40 سنة - بالسجن 7 سنوات، وسيد رمضان وشهرته "سيد سيكا" - 40 سنة - سائق، بالسجن 5 سنوات، ومجدي عبدالسلام - 40 سنة - سفرجي، بالسجن 5 سنوات، ووليد حربي -  32 سنة - سائق، بالسجن 5 سنوات، وأحمد حربي - 21 سنة - عامل، بالسجن 5 سنوات.

جنايات القاهرة قضية قتل طالب الرحاب

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وائل لطفي

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