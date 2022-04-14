موسيقى عربية وفنون شعبية لثقافة أسوان في ليالي رمضان الفنية

يواصل فرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافي فعاليات الاحتفال بليالي شهر رمضان المعظم، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن الاحتفالات بليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في جميع المواقع الثقافية.

نظمت احتفالية بقصر ثقافة العقاد تضمنت محاضرة بعنوان “مفهوم صلة الرحم فى الإسلام” للشيخ عبدالله محمود، أشار إلى معنى صلة الرحم وتعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وفضل صلة الرحم هي سبب من أسباب دخول الجنة، بالإضافة لأمسية شعرية شارك فيها الشاعر عبده الشهنوري بقصيدة في "مربعات من فن الواو"، وقصيدة "أبو البنات" للشاعر عبد الباسط عبد الحميد، وقصيدة "ريحة خبيز أمي" للشاعر أحمد فخري.

وقدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة الماسيترو محمود مغازي مجموعة من الأغاني المتميزة منها "ماشي بنور الله، الله الواحد الصمد، أهو جه يا ولاد، القلب يعشق كل جميل، أهلا أهلا يا رمضان، مدد مدد، أبشرو"، فيما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم عرضا متميزا لها بسور القاهرة الشمالى قدمت خلاله تابلوهات استعراضية متنوعة منها "الارجيد، الكارج، البشارى، فاصل غنائى للفنان حمادة حربي، السوق السياحي، الكف".

نفذ بيت ثقافة كلابشة قافلة ثقافية بقاعة مجلس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة تضمنت محاضرة "رمضان شهر الغفران" ألقاها الشيخ رجب عابدين، أشار إلى أن رمضان هو شهر الغفران، إذ تكثر فيه أسباب المغفرة لأنه شهر الرحمة، وشهر المغفرة، وشهر العتق من النار، وشهر الإحسان، فهو فرصة عظيمة لمحو الذنوب والمعاصي والوقاية من النار، إلى جانب ورشة فنية تدوير مخلفات البيئة "لمسات فنية للمنزل" للمدربة زهيرة على بإستخدام ورق الفوم الملون، بالإضافة لأمسية شعرية للشاعر بدوي محمد فى فن النميم، وفى الختام قدم عرض إنشاد دينى للشيخ حسين محمد للمجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية.