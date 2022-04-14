الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد سوق ساحل أثر النبي للغلال والخضروات والفاكهة

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة صباح اليوم، سوق ساحل أثر النبي للغلال والخضروات والفاكهة والذي يعد أقدم أسواق الجملة على مستوى العاصمة وسوق الجملة الوحيد بالمنطقة الجنوبية لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة بأسعار مناسبة.

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وأكد محافظ القاهرة وجود وفرة كبيرة بالسوق من كافة المنتجات سواء خضروات أو فاكهة بأسعار في متناول الجميع.

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والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بعدد من تجار السوق وناقش معهم آليات ضبط الأسعار في أسواق التجزئة بعدما لاحظ وجود فروق أسعار كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار في الأسواق الخارجية تصل لـ 3 أضعاف السعر المعروض نتيجة استغلال بعض التجّار. 

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وأكد محافظ القاهرة أهمية دور تجّار السوق المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الأسعار فيه والمشكلات التي تواجه التجّار لحلها لأن الجميع  يعمل من أجل مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.  

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وأضاف محافظ القاهرة، أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.  

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وأكد تجّار سوق العبور خلال اللقاء وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن، مشيرين إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال الأيام القادمة مع بدء حصاد المزروعات.

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ويقع سوق ساحل إثر النبي على مساحة 37 فدان بحي مصر القديمة ويضم أكثر من 500 شونة لبيع الخضار والفاكهة والغلال بأسعار الجملة.

سوق ساحل أثر النبي اسواق القاهرة مواجهة غلاء الأسعار محافظ القاهرة محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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