محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 23 ديسمبر

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع ٢٣ ديسمبر، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة.

وأشار "المحافظ" إلى أن أعمال التطوير شملت أيضا دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع ٢٣ ديسمبر، موضحا أنه يتم توسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة.

وأكد أن أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر تشمل بداية شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف "مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي، لافتا أن العمل في تطوير الشارع وصل لمراحل متقدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجري العمل في تطوير ورصف الشارع ٢٣ ديسمبر ليلا ونهارا، وذلك لتيسير الحركة المرورية، فضلا عن أعمال تجميل جانبي الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة رصف وتطوير الشارع على أعلى مستوى، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث