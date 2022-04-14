تقيم دعوى قضائية ضد زوجها لارتباطه بزوجة خالها المتوفي عرفيا

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 174 لسنة 2022 ضد زوجها، تطالب فيها بجميع حقوقها ومستحقاتها بعد اكتشافها زواجه عرفياً من زوجة خالها المتوفي.

وقالت "دينا. ع" في دعواها: “مر على زواجنا نحو 7 سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين، وكانت حياتنا مستقرة للغاية خالية من أي مشاكل، فكنت محبوبة من أهله وهو كذلك كان محبوب من كل أفراد أسرتي ويحترمه الكبير والصغير وعشت معه في أصعب أوضاعه المادية وديونه المتراكمة ولم اشتك مطلقاً فكنت مثل أي زوجة مصرية تحافظ على بيتها، لكن بعد كل هذه السنوات اكتشفت بأنني كنت مخدوعة في أقرب الناس لي”.

وأضافت: “منذ فترة مَرِض خالي الوحيد وتم نقله للمستشفى واتصلت بي زوجته تطلب مساعدة زوجي في الاطمئنان على خالي في المستشفى لأنه يعمل ممرضاً، وبالفعل قام زوجي بالاطمئنان عليه داخل غرفة العناية المركزة وساعدها أكثر من مرة في الدخول للاطمئنان عليه”.

وتابعت: “بعد وفاة خالي عرض عليها زوجي المساعدة فى أي شيء، وبالفعل بدأت تتصل عليه لمساعدتها في الحصول على المعاش وبعد فترة إيجاد فرصة عمل لابنها الكبير، وبرغم كل هذا لم يكن في مخيلتي بأن تكون نيتها خطف زوجي مني. منذ ذلك الوقت وأصبح زوجي شخصاً آخر طوال الوقت عصبي ويتشاجر معي ومع أبنائه على أتفه الأسباب، ويترك المنزل بالأيام بحجة العمل، حتى شاهدته أكثر من مرة إلى جوار زوجة خالي ويتردد عليهم في أوقات متأخرة من الليل، وأخبرت والدتي بما شاهدته، وفور مواجهة زوجي، أنكر تردده عليهم وبمواجهة زوجة خالي لم تنكر وأخبرت الجميع بأنها تزوجت منه عرفياً فقط حتى لا ينقطع معاش زوجها وجميع أولادها وأهلها يعلمون بزواجها”.

واختتمت دينا: “لم أجد من زوجي إلا الضرب والإهانة مبررا ذلك بأني فضحته في المنطقة، وقام بطردي وأخذ أطفالي مني عنوة”.