الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات أسرية.. عامل يشرع في قتل زوجته بسكين في قنا

قتل
قتل

شرع أحد الأشخاص في قتل زوجته، عندما سدد لها طعنات بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بمركز الوقف شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة “ليلى. ص” 40 عاما، بطعنات بسلاح أبيض بمنطقة حاجر الجبل بمركز الوقف شمالي قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم بارتكاب الواقعة "كرم. م. ع" زوج المجني عليها، حيث قام بطعنها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

قتل زوجته خلافات أسرية قنا مدير أمن قنا منطقة حاجر الجبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«الرى» تخصص 2.70 مليار جنيه لمواجهة أخطار السيول على المحافظات

أخبار فاتتك|الحكم على 12 متهما في «أحداث ذكرى يناير» واكتشافات نفطية مهمة في مصر

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان