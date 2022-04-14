بسبب خلافات أسرية.. عامل يشرع في قتل زوجته بسكين في قنا

شرع أحد الأشخاص في قتل زوجته، عندما سدد لها طعنات بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بمركز الوقف شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة “ليلى. ص” 40 عاما، بطعنات بسلاح أبيض بمنطقة حاجر الجبل بمركز الوقف شمالي قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم بارتكاب الواقعة "كرم. م. ع" زوج المجني عليها، حيث قام بطعنها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.