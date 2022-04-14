«إينى» الإيطالية تعلن عن اكتشافات جديدة فى الصحراء الغربية

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم، عن اكتشافات نفطية جديدة بالصحراء الغربية في مصر، لما يقرب من 8.500 برميل يوميا، من المكافئ النفطي، وذكر بيان للشركة أنه تم ربط هذه الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، بما يتماشى مع استراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية، ما يسمح بتعظيم فرص الاستكشاف القريبة من البنى التحتية الموجودة.

وتم الحصول على النتائج من خلال بئر Nada E Deep 1X، والذي واجه 60 مليونًا من صافي مدفوعات الهيدروكربون في تكوينات علم البويب وخطابة وطباشيري الجوراسي، وبئر Meleiha SE Deep 1X، والذي وجد 30 مترًا من صافي مدفوعات الهيدروكربون في رمال العصر الطباشيري الجوراسي تكوينات مطروح وخططة، وبئر إيمري ديب 21، الذي واجه 35 مترًا من صافي رواتب الهيدروكربونات في الأحجار الرملية الضخمة في علم البويب.

مع هذه الاكتشافات، تواصل Eni، من خلال AGIBA، وهي مشروع مشترك بين Eni وEGPC، متابعة استراتيجيتها للمجال القريب بنجاح في الحوض الناضج للصحراء الغربية، بهدف تعظيم الإنتاج من خلال احتواء تكاليف التطوير وتقليل الوقت اللازم للتسويق.