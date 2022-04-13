حبس عاطل فى اتهامه بقتل سيدة ونجلتها بسبب خلافات مالية بطنطا

قررت النيابة العامة فى الغربية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل سيدة ونجلتها بسبب خلافات مالية فى طنطا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من كشف غموض العثور على جثتين مجهولتين لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وابنتها التي تبلغ مع العمر عشرة سنوات، ملقاة في إحدى الترع بنطاق قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا، حيث تبين قيام أحد المتهمين من المتعاملين ماديا مع ربة المنزل بذبحها والتخلص منها هي وابنتها بإلقاء جثتيهما في الترعة بسبب الخلاف على الميراث حتى يحصل على إيصالات الأمانة المحررة ضده.

البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من الأهالي بقرية الرجدية مركز طنطا، يفيد بعثورهم على جثتين طافيتين فى مياه الترعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية الى محل الواقعة وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن إحدى الجثتين لسيدة فى العقد الثالث من العمر، والثانية لطفلة صغيرة، لا يزيد سنها على ١٠ سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة.

وتم تشكيل فريق بحث وتوزيع صورتي الجثتين على عدد من الأقسام والمراكز الشرطية بجانب حصر بلاغات التغيب بالمحافظة للوصول لأي معلومات عن الواقعة، وفي وقتٍ متزامن قام أحد الأشخاص يدعى"ح. ز"، بتحرير محضر باختفاء زوجته "س. ط"،٤٠ عاما، التي تقيم في منطقة العجيزية التابعة لدائرة قسم أول طنطا وابنتهما "م" البالغة من العمر ١٠ سنوات، في ظروف غامضة بعد خروجهما من المنزل ولم يعودا وبمطابقة أوصافها مع أوصاف الجثتين تبين أنها نفس الأوصاف.

وتوصلت التحريات أن وراء الواقعة شخص يدعى "ل.م"، ٤٥ عاما، من المتعاملين ماليا مع المجني عليه لسابقة تحريره إيصالات أمانة لها، إلا أنه قرر التخلص منها للحصول على إيصالات الأمانة التي تخصه وفوجئ بوجود ابنتها معها فقام بمغافلتهما والتخلص منهما بذبحهما ثم ألقى بجثتها في ترعة بزمام قرية الرجدية مركز طنطا بعيداً عن محل سكنها، كما قام بالتخلص من الطفلة بنفس الطريقة حتى لا يفتضح أمره ونجح فريق البحث في القبض على المتهم وإحالته للنيابة للتحقيق.