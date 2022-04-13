3 رصاصات فى القدم.. الهجرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمصاب مترو نيويورك

تواصلت د. نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المصري كريم عاطف، أحد مصابي حادث إطلاق النار بمترو أنفاق بروكلين بنيويورك، والمقيم في الولايات المتحدة.

واطمأنت نبيلة على كريم عاطف والذي أصيب بـ3 رصاصات في قدمه، لافتة إلى أنه أجرى عملية وتم تركيب شرائح في قدمه وسيجري عملية أخرى بعد 10 أيام، متمنية له الشفاء العاجل.

كما تواصلت وزيرة الهجرة مع أسرة كريم، لطمأنتهم على حالته، وأنه يتلقى جميع أوجه الرعاية والمتابعة، مشيرة إلى أنها تتابع حالته الصحية مع السفارة المصرية أولًا بأول حتى يتماثل للشفاء التام.

من جانبه، قدم كريم عاطف الشكر لوزيرة الهجرة على تواصلها معه ومع أسرته، معربًا عن سعادته لوقوف وطنه بجانبه إثر تعرضه لهذا الحادث.