بعد أزمة يارا في «يوتيرن».. أهمية وجود صديق في حالة الانفصال

بعد الأزمة التي تعرضت لها بطلة "يوتيرن"، عندما تعرضت للخيانة على يد زوجها وصديقتها، وجدت نفسها في حاجة إلى الحديث، هذا الشعور الذي انتابها لأول مرة، لكنها لم تجد سبيل للحديث إلى والدها الذي تحبه كثيرا، ولا إلى والدتها، كي لا تزيد من مشاكلهم، ومن ثم لم تجد أمامها إلا صديقها القديم لكي تتحدث إليه.

القضية التي يعرضها مسلسل "يوتيرن" من أبرز القضايا التي تسلط الضوء على أهمية وجود صديق، نستعين به عندما نتعرض لصدمة كبيرة في حياتنا، وهو ما نشير إليه في السطور التالية، بحسب ما ورد في موقع "success":

الحماية من الإصابة بالاكتئاب:

في حالة الانفصال سواء كان هذا الانفصال من زواج أو غير ذلك، فإن الشخص الذي قمت بالانفصال عنه كان يشغل منطقة كبيرة من حياتك بالطبع، وعندما تجد أن هذا المكان أصبح فارغا، من الممكن أن تصاب بالاكتئاب نتيجة هذه الوحدة التي أصبحت متواجدا فيها، ولكن على العكس فإن وجود صديق حميم، من شأنه أن يخفف من الآلام الناتجة عن الوحدة، وكذلك يحمي من الوقوع في الاكتئاب.

الحماية من الأضرار بنفسك:

في كثير من الأحيان يؤدي الانفصال إلى الرغبة في الانتحار أو الإدمان، متى كان هذا الشريك مؤثرا بشكل كبير في حياتك، وهذا التأثير يكون إما بالحب الشديد أو الإيذاء الكثير الذي يدفع الإنسان في الحالتين إلى محاولة إيذاء نفسه، ويظهر دور الصديق في هذه الحالة، وهو حماية الشخص المنفصل من نفسه، ومن الإيذاء الذي يمكن أن يوقعه كل منهم على الآخر.

الاستماع إليه:

في كثير من الأحيان يحتاج الشخص المنفصل إلى شخص يستمع إليه فقط، ولا يحاول أن يتقدم بأي نوع من أنواع اللوم أو العتاب على هذا الشخص، فقط يستمع إليه، وهذا ما يقوم به الصديق على خلاف الأهل الذين يمكن أن يقوموا بتوجيه اللوم والعتاب لأن الشخص المنفصل لم يستمع إلى نصائحهم منذ البداية مثلا، لذلك من المهم أن يحرص الأشخاص في حالة الانفصال على وجود صديق للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة بسلام.