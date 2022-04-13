القبض على المتهم بضرب طفل فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من القبض على المتهم بالتعدى بالضرب على طفل عمره 11 سنة وإصابته بإصابات مبرحة بسبب لهو الأطفال، وتم إحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق بوصول طفل عمره 11 عاما مصابا بسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبين قيام والد طفل جاره بالتعدى عليه بالضرب المبرح فى الشارع بسبب لهو الأطفال، وتمكنت وحدة مباحث مشتول السوق من القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.