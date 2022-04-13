الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى يؤكد لرئيسة مولدوفا التزام واشنطن بمساعدة بلادها

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لرئيسة مولدوفا مايا ساندو "التزام واشنطن بمساعدة بلدها والمنطقة"، معربًا عن شكره لها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وقال "سوليفان"، في اتصال هاتفي مع ساندو، إنه "يوجه الشكر لمولدوفا لاستقبال الفارين من أوكرانيا".

وشدد على "التزام الولايات المتحدة بمساعدة مولدوفا والمنطقة، بما في ذلك 100 مليون دولار تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة مولدوفا على تلبية احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى المساعدة المالية الإضافية للمؤسسات متعددة الأطراف التي تدعم هذا البلد".

وأعرب عن "دعمه القوي لجهود ساندو لبناء بلد أكثر ديمقراطية وازدهارًا".

وشكرها على "مشاركة تجربة مولدوفا في مكافحة الفساد في قمة الديمقراطية في العام الماضي". 

وأشار إلى "استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود الإصلاح، بما في ذلك من خلال مبادرة المرونة الأوروبية الديمقراطية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا".

ورحب الجانبان بـ"فرصة تعزيز التعاون الثنائي في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومولدوفا، الذي سيعقد في واشنطن الأسبوع المقبل".

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