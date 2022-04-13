العائدون حلقة 11| الضابط عمر يكشف نفسه لعلاء ويكلفه بأول مهمة

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "العائدون" إثارة كبيرة خلال الأحداث، ومفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف الضابط عمر "أمير كرارة " نفسه كضابط مخابرات لعلاء "ميدو عادل".

وقد اصطحبته نادين التي تلعب دورها الفنانة أمينة خليل مخدرًا إلى المكان الذي يتواجد فيه الضابط عمر، وأخبره بأول مهمة له بعد تجنيده، وأعطاه قلم يحمل كاميرا تصوير خفية، كي يصور به خزينة الدكتور جمال لمعرفة نوعها، ليتمكنوا بعد التصوير من اختراقها ومعرفة محتوياتها.

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل العائدون بعودة علاء إلى منزله، بعد أن أفرجت عنه المخابرات المصرية وقرر التعاون معهم، ثم يتصل علاء بمنه الفتاة التي يحبها ليودعها ويطلب منها أن تتركه وتنظر لمستقبلها، فيما تراقب نادين هاتف علاء وتسمع المكالمة.

وتتحرك مجموعة من السيارات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي ليقوم «نزار» بتفجير إحداها والتي يركب بها خليفة داعش، عن طريق ضربها بصاروخ، ثم يعود ليخبر سياف، ويأتي صفوان ليخبر كمال أن الخليفة قتل، ثم يجمع سياف مقاتلين التنظيم الإرهابي يخبرهم أنه الخليفة الجديد.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على قناة dmc

يُعرض يوميًا عبر قناة dmc، في الحادية عشر إلا ربع مساءً، بينما يُعاد مرة ثانية في الثالثة من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في الخامسة إلا خمسة مساءً.