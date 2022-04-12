«القصير» يكلف لجنة من معهد البساتين بفحص زراعات الزيتون

كلّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة من قسم الزيتون التابع لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بالمرور على بعض مزارع الزيتون بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وتم زيارة عدد من مزارع الزيتون في نطاق محافظة الإسماعيلية، لتقديم الإرشادات السليمة للمزارعين فى المرحلة الحالية وهى مرحلة الإزهار والعقد، حتى بتثنى للمزراعين الحصول على إنتاج عالي وذو جودة عالية وتلافي أي مشكلات تواجه المزارعين مبكرًا.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، إن المزارع التي تم المرور عليها تتراوح أعمار الأشجار ما بين (4- 10 سنوات)، وأهم الأصناف المنزرعة (عجيزي شامي، عجيزي عقصي، بيكوال وكلاماتا) و تم ملاحظة الآتي:



الإزهار متوسط بشكل عام، ومسافات الزراعة 4 × 6م وهي مسافات ملائمة للأصناف السائدة في المنطقة لسهولة أداء العمليات الزراعية المختلفة وعدم تشابك الأشجار، وعدم الاهتمام بعملية التقليم والتربية على ساق واحدة وكذلك عدم الاهتمام بفتح قلب الاشجار للسماح بالتهوية والاضاءة الجيدة، ما يؤدي إلى جفاف الأفرع الغير معرضة للإضاءة وانتشار الآفات والأمراض.



وأضاف «حلمي»، في بيان له اليوم، أنه يقوم المزارعين بعمل حلقات حول الأشجار أعلى من محيط الأشجار، ما يؤدي إلى تجمع الأملاح حول جذوع الأشجار، وخاصة مع ارتفاع ملوحة مياه الري تصل لـ4000 جزء في المليون.



وقال إنه يتم الري بمعدل 3 أيام في الأسبوع، مع استخدام خرطوم ري واحد/خط مع استخدام نقاطات غير معايرة وكذلك تلاحظ عدم انتظامية توزيع المياه داخل الجورة الواحدة.



ولفت إلى أنه ثبت وجود إصابات خفيفة باعفان الجذور، وتم عمل الخدمة الشتوية للأشجار بطريقة صحيحة والتي تم إضافتها في خنادق علي جانبي الأشجار بالتبادل كل عام، وذلك بإضافة (سماد عضوي + نترات نشادر +سوبر فوسفات) وإضافة كبريت زراعي للطبقة السطحية للتربة، كما تتم اضافة الاسمدة الكيماوية بصورة مبالغ فيها في بعض المزارع.



وأكد وجود إصابة ببعض الأشجار بدودة البراعم واستخدام المزارعين لمبيد الاسيتامبرايد بمعدل 200جم/لتر ماء.

وأشار حلمي، إلى أنه أهم التوصيات الموصى بها من لجنة معهد البساتين، هي:



- الاهتمام بعملية التسميد خلال فترة التزهير مع اضافة البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع فوسفات الكالسيوم و الماغنسيوم.

- الرش بالكالسيوم بورن بعد تمام العقد.

- ضرورة الاهتمام بعملية الري بتركيب خرطومين للري/خط مع إزالة الحلقات حول الأشجار وضبط مستوي الجورة لضمان حسن توزيع المياه.

- الاهتمام بالمكافحة الحشرية لدودة البراعم حال ظهور إصابات باستخدام أحد المبيدات (الاسيتامبرايد، الدلتا مثرين، الملاثيون).

- الاهتمام بعملية التقليم بعد جمع المحصول مع ضرورة التربية على ساق واحدة وفتح قلب الاشجار.



وتم توزيع نشرات توضيحية للممارسات الزراعية الجيدة لأشجار الزيتون موضح بها خطوات إنشاء البستان وبرامج التقليم والري والتسميد المثلي لأعمار مختلفة من أشجار الزيتون وكذلك برنامج للمكافحة المتكاملة لأهم الآفات والأمراض التي تصيب أشجار الزيتون.



كما وجّه الاستاذ الدكتور مدير المعهد باستمرار الزيارات الميدانية فى مناطق الزراعات المختلفه للزيتون، وتطبيق هذه الزيارات على باقى المحاصيل من المانجو والموالح والعنب.